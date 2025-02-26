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16:29, 26 февраля 2025Бывший СССР

Местонахождение переданных Украине французских истребителей назвали

Переданные Украине французские истребители Mirage находятся в Польше
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Charles Platiau / Reuters

Переданные Украине французские истребители Mirage-2000 находятся в Польше на авиабазе Миньск-Мазовецки. Их местонахождение назвали в Telegram-канале «Архангел Спецназа».

«По нашим данным, три истребителя Mirage-2000F перелетели в Польшу на авиабазу Миньск-Мазовецки 3 февраля. С тех пор они так и находятся там. Это стандартный процесс перед их окончательной передачей Украине», — говорится в сообщении.

Авторы канала отметили, что в Польше самолеты перекрашивают, проверяют их работоспособность, а украинские пилоты проходят финальные тесты. Они также отметили, что аналогичную процедуру проходили все истребители F-16, которые получил Киев.

Отмечается, что еще один истребитель Mirage-2000D был переправлен в Румынию на авиабазу Кымпий-Турзий. При этом неизвестно, будет ли он передан Украине, однако авторы сообщения указывают, что это возможно. По их словам, в таком случае авиационный парк расширят четыре истребителя, что позволит Киеву запускать большее количество ракет SCALP.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что республика передаст Украине новые переносные зенитные ракетные комплексы RBS-70, произведенные в Швеции. RBS-70 могут поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 2500 километров в час и на высоте до пяти тысяч метров.

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