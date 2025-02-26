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15:27, 26 февраля 2025Из жизни

Металлопрокатчики надули коллегу баллоном через задний проход в качестве эксперимента

В Подмосковье рабочие попытались надуть коллегу кислородом через задний проход
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Подмосковье рабочие-металлопрокатчики попытались надуть коллегу кислородом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчины решили провести эксперимент и надуть 27-летнего товарища по имени Имомали при помощи кислородного баллона. Они вставили шланг ему в задний проход и включили подачу газа. Почти сразу эксперимент пришлось прервать: испытуемый не стал надуваться, а вместо этого потерял сознание от боли. Прибывшие на место врачи диагностировали разрыв кишечника и госпитализировали Имомали.

Сейчас он получает экстренную помощь в одной из больниц Павловского Посада. Неизвестно, согласился ли пострадавший на эксперимент по доброй воле.

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