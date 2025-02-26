Российские десантники отразили атаку дронов и спасли раненого сослуживца

Минобороны: Десантники ВС РФ отразили атаку дронов и спасли раненого сослуживца

Бойцы 98-й дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил (ВС) России эвакуировали раненого механика-водителя бронемашины и отразили атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часов Яре. Кадры операции показало Минобороны РФ.

Поясняется, что после выполнения боевой задачи один из бронетранспортеров ВДВ наехал на мину. В нем находился только механик-водитель, он получил ранение. Сослуживцы вытащили его, укрылись в здании неподалеку и оказали ему первую помощь. В это время противник направил дроны на позицию десанта, и бойцы начали сбивать их из стрелкового оружия. Отбив атаку, они доставили раненого и бронемашину в тыл.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объяснил упорные попытки ВСУ удержать Часов Яр. По его словам, украинское командование намерено использовать время штурма города для возведения новых оборонительных рубежей.