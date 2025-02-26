Москалькова раскрыла детали диалога с Украиной о выводе курян из оккупации

Москалькова: Ведется диалог с Украиной об эвакуации жителей Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что диалог с Украиной об эвакуации жителей Курской области ведется. Его детали она раскрыла на пленарном заседании в Госдуме, передает ТАСС.

По словам омбудсмена, переговоры по этому вопросу ведутся с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека. «У нас есть подробная карта, которая позволяет понимать, где находятся люди и как их можно было бы спасти», — пояснила Москалькова.

По ее словам, во взаимодействии с Международным Комитетом Красного Креста курянам, по возможности, доставляют лекарства, теплые вещи, а также предметы первой необходимости.

Она также напомнила, что ранее 46 человек удалось эвакуировать на территорию Украины, а затем с Украины через Белоруссию вернуть в Россию.

Ранее Москалькова заявляла, что Россия и Украина договорились об эвакуации из Сум вывезенных через границу жителей Курской области. О каком количестве россиян идет речь и когда начнутся эвакуационные мероприятия, она не уточнила.