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16:35, 26 февраля 2025Россия

Москалькова раскрыла детали диалога с Украиной о выводе курян из оккупации

Москалькова: Ведется диалог с Украиной об эвакуации жителей Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что диалог с Украиной об эвакуации жителей Курской области ведется. Его детали она раскрыла на пленарном заседании в Госдуме, передает ТАСС.

По словам омбудсмена, переговоры по этому вопросу ведутся с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека. «У нас есть подробная карта, которая позволяет понимать, где находятся люди и как их можно было бы спасти», — пояснила Москалькова.

По ее словам, во взаимодействии с Международным Комитетом Красного Креста курянам, по возможности, доставляют лекарства, теплые вещи, а также предметы первой необходимости.

Она также напомнила, что ранее 46 человек удалось эвакуировать на территорию Украины, а затем с Украины через Белоруссию вернуть в Россию.

Ранее Москалькова заявляла, что Россия и Украина договорились об эвакуации из Сум вывезенных через границу жителей Курской области. О каком количестве россиян идет речь и когда начнутся эвакуационные мероприятия, она не уточнила.

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