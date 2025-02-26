Мужчина пожаловался на затхлый запах от гениталий и получил совет

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужчине, пожаловавшемуся на затхлый запах от мошонки. Письмо читателя и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам автора письма, запах от гениталий сохраняется независимо от того, принимал ли он душ и вел ли активный образ жизни. «Я выхожу из душа, где пробыл час. Запах. Лениво смотрю телевизор. Запах. Пользуюсь писсуаром. Запах», — пожаловался он. Мужчина уточнил, что бритье интимной зоны также не помогает, а запах появился не так давно.

В ответ Юзвяк отметил, что некоторым женщинам может нравиться естественный запах его тела, однако, если эта ситуация беспокоит мужчину, стоит купить специальный дезодорант для интимной гигиены. Кроме того, по словам коуча, хорошее дышащее нижнее белье также может решить проблему. «Те трусы, что нравятся мне, сделаны из нейлона и спандекса. Возможно, вы захотите поэкспериментировать с этим и с другими изделиями из чистого хлопка, чтобы посмотреть, какой вариант подойдет вам лучше», — посоветовал он.

Помимо этого, продолжил Юзвяк, если запах от мошонки стал исходить недавно, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем — к примеру, об опрелостях, которые могут привести к вторичным инфекциям, включая кандидоз или грибок. При подозрениях на такие проблемы он порекомендовал обратиться к врачу.

Ранее Юзвяк дал совет женщине, не испытывавшей оргазма с мужем уже восемь лет. Он предложил женщине как более опытному партнеру взять инициативу на себя, например, приобрести секс-игрушки, среди которых может быть фаллоимитатор желаемых размеров.