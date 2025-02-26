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10:28, 26 февраля 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области

Энергокомпания ДТЭК: В Днепропетровской области повреждена инфраструктура
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Leo Correa / AP

В Днепропетровской области в результате удара был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба украинской энергокомпании ДТЭК.

«Сегодня во время массированной атаки (...) попали в объект ДТЭК в Днепропетровской области», — говорится в публикации.

О том, какой именно объект был поврежден, не уточняется.

Ранее в правительстве Украины сообщили о потере десяти гигаватт генерирующих мощностей страны. По словам главы украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, руководство страны работает с западными партнерами для поставок необходимого для энергетической инфраструктуры оборудования.

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