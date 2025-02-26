На Западе назвали «величайший подарок» Трампа для России

Sky News: Cокращение участия США в НАТО станет величайшим подарком для России

Возможное сокращение участия США в НАТО во время второго президентского срока Дональда Трампа станет «величайшим подарком» для России. Об этом написал военный аналитик, директор Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Майкл Кларк в статье для Sky News.

Как отмечает автор материала, администрация Трампа может положить конец «трансатлантическому измерению» Североатлантического альянса. Для России такая перспектива является «заманчивой», подчеркивает Кларк.

«Такая перспектива — величайший подарок, который Вашингтон когда-либо мог сделать Москве», — говорится в статье.

Ранее бывший посол США в Японии Рам Эмануэль обвинил президента Дональда Трампа в попытке реализовать мечту советского лидера Иосифа Сталина по расколу НАТО.