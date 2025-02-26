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02:19, 26 февраля 2025Бывший СССР

Находящимся за рубежом украинцам пообещали бронь от мобилизации

Министр нацединства: Украинцы за рубежом смогут получить бронь от мобилизации
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Украинские граждане, находящиеся за границей, смогут получить бронь от мобилизации с последующим трудоустройством на родине. Об этом заявил министр национального единства Украины Алексей Чернышев, сообщает «Страна.ua».

Он уточнил, что получить бронь можно будет в специальных центрах Unity Hub, которые создаются в странах наибольшего пребывания украинцев. По его словам, также в данных учреждениях будут предоставляться услуги трудоустройства. «Наша задача такая, чтобы человек, когда пересекает границу, уже имел такой статус, который не позволяет ему попасть в ситуацию, когда между границей и заводом его мобилизуют», — отметил министр нацединства.

Чернышев уточнил, что получить бронь от мобилизации сможет любой украинец, если это предусмотрено в определенной сфере трудоустройства.

Ранее Алексей Чернышев заявил, что 70 процентов покинувших страну граждан не вернутся после окончания конфликта, и это надо признать.

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