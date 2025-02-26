Названа самая популярная у россиян люксовая машина

«Автостат»: Самым продаваемым люксовым авто в январе стал Rolls-Royce Cullinan

По итогам января 2025 года самым продаваемым в России люксовым автомобилем стал кроссовер Rolls-Royce Cullinan. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Этот автомобиль за первый месяц этого года приобрели в общей сложности 11 раз. В тройку лидеров среди люксовых моделей также вошли спортивный кроссовер Lamborghini Urus, разошедшийся тиражом в 9 штук, и среднеразмерный кроссовер Bentley Bentayga (7 единиц).

Среди брендов сегмента Luxury лидерство захватил Rolls-Royce с результатом в 16 реализованных экземпляров. Вторую строчку рейтинга занял Bentley с показателем в 12 единиц, а на третьей расположился Lamborghini (10 штук). Кроме них, в январе был продан один автомобиль Ferrari. Всего за первый месяц 2025 года в стране реализовали 39 машин люкс-класса.

Rolls-Royce Cullinan не первый месяц признается самым популярным люксовым автомобилем в РФ. По итогам ноября 2024 года эта модель также оказалась самой востребованной в своем сегменте. В последний месяц осени этот кроссовер разошелся тиражом в 10 единиц, Lamborghini Urus продали 9 раз, а Bentley Bentayga — 6.