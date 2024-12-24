Назван самый популярный у россиян люксовый автомобиль

«Автостат»: Rolls-Royce Cullinan стал самым продаваемым люксовым авто в ноябре

По итогам ноября 2024 года самым продаваемым люксовым автомобилем в России стала модель Rolls-Royce Cullinan. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За последний месяц осени этот автомобиль приобрели 10 раз, что составило чуть меньше четверти от всего объема продаж в сегменте Luxury. На втором месте по востребованности оказалась Lamborghini Urus (9 проданных машин), а тройку лидеров замкнул Bentley Bentayga (6).

Rolls-Royce также стал самым популярным люксовым автобрендом в России в ноябре. На его долю (19 реализованных единиц) пришлось чуть менее половины от всех продаж автомобилей топ-класса. На втором месте оказалась марка Bentley (10), а на третьем — Lamborghini (9).

В целом за отчетный период в России реализовали в общей сложности 43 новых автомобиля класса люкс. В годовом выражении продажи в этом сегменте увеличились на 34 процента. Как подчеркивают эксперты, положительная динамика сохраняется пятый месяц подряд. В январе-ноябре в стране продали в общей сложности 499 новых люксовых автомобилей (плюс 22 процента год к году).

В сентябре самой востребованной машиной топ-класса в России была модель Bentley Bentayga. За первый месяц осени ее купили 10 раз. В топ-3 тогда также попали внедорожник Rolls-Royce Cullinan (шесть проданных штук) и кроссовер Lamborghini Urus (пять единиц). В октябре последняя модель стала лидером по объемам продаж в этом сегменте с результатом в 10 реализованных машин.