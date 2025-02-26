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00:17, 26 февраля 2025Мир

Названа возможная дата встречи Зеленского с Трампом

Reuters: Зеленский планирует посетить США в пятницу для встречи с Трампом
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / File Photo / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский собирается посетить Вашнигтон для встречи с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Как сообщает агентство Reuters, это может произойти уже в пятницу, 28 февраля.

Как утверждают источники агентства, лидеры двух стран будут обсуждать проект соглашения по полезным ископаемым, условия которого были согласованы ранее.

По данным Agence France-Presse (AFP), в пятницу США и Украина могут подписать соответствующее соглашение, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

До этого стало известно, что Киев выразил готовность подписать договор по полезным ископаемым после того, как Вашингтон отказался от наиболее жестких требований — о праве на 500 миллиардов долларов потенциального дохода от разработки ресурсов.

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