Некоторых людей предупредили об опасности кухонной утвари из черного пластика

Репродуктолог Вудрафф: Кухонная утварь из черного пластика опасна для беременных

Содержащиеся в черном пластике вещества могут быть опасны независимо от того, какую дозу получил человек, рассказала профессор репродуктивных наук Трейси Вудрафф из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США). Ее слова приводит издание People.

Репродуктолог заявила, что, по оценкам исследователей, те, кто использует содержащую обладающий огнеупорными свойствами бромированный антипирен кухонную утварь из черного пластика, подвергаются воздействию в среднем 34,7 тысячи нанограммов вещества каждый день. В США Агентство по охране окружающей среды считает безопасными 420 тысяч нанограммов в день для взрослого человека весом в 60 килограммов.

Однако Вудрафф предупредила: эта доза не является безопасной и может увеличивать риск развития рака. Она обратила внимание, что бромированные огнестойкие вещества накапливаются в домашней пыли и теле человека. Кроме того, по ее словам, «безопасная» доза может не подходить для более уязвимых людей, таких как младенцы или беременные женщины. «Возможно, вы не заметите последствий для здоровья сразу после воздействия вещества, поскольку для развития этих заболеваний может потребоваться некоторое время, но это похоже на эффект от тысячи порезов — вы можете заболеть», — объяснила она.

Вудрафф добавила, что использует на собственной кухне приборы из нержавеющей стали.

Ранее исследовательница Меган Лю назвала самые опасные кухонные предметы. По ее словам, предметы из черного переработанного пластика, включая кухонные принадлежности, контейнеры для еды, аксессуары для волос содержат опасное количество токсичных химикатов, в том числе антипирен. Они способны проникать в пищу при нагревании, например, при переворачивании блинов лопаткой.