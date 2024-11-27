Названа увеличивающая риск рака токсичная кухонная утварь

SCMP: использование кухонных лопаток из черного пластика увеличивает риск рака

Кухонные лопатки из черного переработанного пластика вредят здоровью, в частности увеличивая риск рака, так как содержат токсины. Самые опасные кухонные предметы назвало издание South China Morning Post (SCMP).

В материале отмечается, что предметы повседневного обихода, изготовленные из черного переработанного пластика, включая кухонные принадлежности, контейнеры для еды, аксессуары для волос содержат опасное количество токсичных химикатов, в том числе антипирен. Они способны проникать в пищу при нагревании, например, при переворачивании блинов лопаткой.

Соавтор исследования, на которое сослались в материале, Меган Лю призвала избавиться от такой кухонной утвари, а в будущем воздержаться от ее покупки. Она предупредила, что ежедневное приготовление пищи с использованием изделий из черного пластика со временем может привести к повышенному воздействию токсичных химикатов на организм.

Накопление токсичных веществ может привести к различным проблемам со здоровьем, включая повышенный риск развития рака, гормональные нарушения, проблемы с фертильностью и даже повреждение мозга и нервной системы, отмечается в материале.

Ранее диетолог-консультант Алексей Кабанов назвал продукты, провоцирующие рак. По его словам, самую большую опасность для здоровья представляет алкоголь, а также острая или соленая рыба и красное мясо.