Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:29, 27 ноября 2024Забота о себе

Названа увеличивающая риск рака токсичная кухонная утварь

SCMP: использование кухонных лопаток из черного пластика увеличивает риск рака
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Piskova Photo / Shutterstock / Fotodom

Кухонные лопатки из черного переработанного пластика вредят здоровью, в частности увеличивая риск рака, так как содержат токсины. Самые опасные кухонные предметы назвало издание South China Morning Post (SCMP).

В материале отмечается, что предметы повседневного обихода, изготовленные из черного переработанного пластика, включая кухонные принадлежности, контейнеры для еды, аксессуары для волос содержат опасное количество токсичных химикатов, в том числе антипирен. Они способны проникать в пищу при нагревании, например, при переворачивании блинов лопаткой.

Соавтор исследования, на которое сослались в материале, Меган Лю призвала избавиться от такой кухонной утвари, а в будущем воздержаться от ее покупки. Она предупредила, что ежедневное приготовление пищи с использованием изделий из черного пластика со временем может привести к повышенному воздействию токсичных химикатов на организм.

Материалы по теме:
Чуда не произошло Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Чуда не произошлоБольных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
18 августа 2019
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин. Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин.Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
17 января 2023

Накопление токсичных веществ может привести к различным проблемам со здоровьем, включая повышенный риск развития рака, гормональные нарушения, проблемы с фертильностью и даже повреждение мозга и нервной системы, отмечается в материале.

Ранее диетолог-консультант Алексей Кабанов назвал продукты, провоцирующие рак. По его словам, самую большую опасность для здоровья представляет алкоголь, а также острая или соленая рыба и красное мясо.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Ядерное оружие и 24 миллиарда долларов. Чем Байден готов помочь Украине до прихода Трампа в Белый дом?

      Токаев назвал Казахстан союзником России

      В Германии прокомментировали сообщения о закрытии бюро Первого канала

      Бортпроводник в США напал на коллегу в отеле и порезал ей шею

      В Кремле высказались об участии российской делегации в инаугурации президента США

      Невиновный мужчина 13 лет провел в тюрьме и потребовал 89 миллионов рублей у властей

      Многодетный отец с Урала скрыл от семьи отправку на СВО и был смертельно ранен

      Продление ареста бывшему адвокату Пашаеву признали законным

      Жителям российской деревни пришлось закапывать еду в снег

      Цены на один вид жилья в России поднимутся в полтора раза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше