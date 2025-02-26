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08:07, 26 февраля 2025Экономика

Некоторых россиян предупредили о риске лишиться пенсии

Экономист Балынин: Неофициально занятые россияне потеряют почти 800 тысяч рублей
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Неофициальная занятость не только приводит к снижению объема сформированных пенсионных прав, но и может вообще лишить россиянина пенсии при достижении общеустановленного пенсионного возраста. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» предупредил экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Соответственно, выход на пенсию будет отложен на пять лет позже, и гражданин за эти пять лет потеряет не менее 796 704 рублей (это расчеты по минимальной страховой пенсии по старости, которая назначается в 2025 году)», — заявил специалист.

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