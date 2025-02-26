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13:46, 26 февраля 2025Экономика

Один российский регион замело

На Сахалинскую область обрушилась метель
Мария Черкасова

Холмск Сахалинской области замело. Об этом сообщило «Сахалин Инфо» во «ВКонтакте».

Из-за сильного снегопада закрыто движение транспорта в сторону Южно-Сахалинска для всех видов транспорта, сообщил мэр Холмска Дмитрий Любчинов. Он призвал жителей воздержаться от поездок во время непогоды.

На опубликованных кадрах из-за метели практически отсутствует видимость.

Ранее в Гидрометцентре России предсказали сильные морозы в Сибири в последние дни февраля. Аномальное похолодание в преддверии весны ожидается и в Уральском округе. В Ставрополье и республиках Северного Кавказа в течение недели столбики термометров могут опуститься до 24-30 градусов мороза.

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