Отношение украинцев к мобилизации и ТЦК оценили

86,5% украинцев выступили против снижения возраста мобилизации

86,5 процента украинцев высказались против снижения возраста мобилизации, также 80 процентов негативно оценили деятельность территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты опроса компании политической социологии Socis.

Отмечается, что 8,6 процента украинцев согласились с необходимостью снизить возраст мобилизации до 20 лет. Еще 1,4 процента респондентов считают, что этот критерий необходимо снизить до 18 лет.

Кроме того, 16,2 процента опрошенных подчеркнули, что «отдельные ошибки ТЦК» не влияют на их общее отношение к военкомам.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о мобилизации ТЦК пожилых и больных людей. «Много было старых людей, ТЦК набрали старых и больных людей, которые не могут даже ходить», — вспомнил он.