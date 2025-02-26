Оценено наличие свободных мест для иностранных брендов в российских ТЦ

Эксперт Яруллина: В ТЦ есть 12-15 % свободных площадей для иностранных брендов

В российских торговых центрах (ТЦ) есть 12-15 процентов свободных площадей для иностранных брендов. Наличие вакантных павильонов оценила партнер по торговому направлению BlackStone Keeping Company Ольга Яруллина, пишет РИА Новости.

В Москве доля таких мест достигает 7-8 процентов. Однако эксперт уточнила, что показатель сильно зависит от класса ТЦ и их расположения. В самых популярных столичных комплексах вакантность составляет 3-5 процентов, так как места западных брендов оперативно заняли российские, турецкие и азиатские компании.

В премиальных ТЦ, таких как ГУМ и ЦУМ, свободных площадей почти не остается — ротация в основном происходит за счет смены арендаторов внутри люксового сегмента, пояснила Яруллина. Глава департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай добавила, что доля вакантных мест в качественных столичных ТЦ в целом снижается — за год она сократилась на четыре процентных пункта или на 500 тысяч квадратных метров.

Ранее российские торговые центры выступили за возвращение западных брендов одежды, потому что нынешний набор компаний, представленных в ТЦ, не обеспечивает сравнимый объем продаж.