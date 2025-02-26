В Кремле раскрыли детали подготовки встречи Путина и Трампа

Песков: Есть понимание, что Путин и Трамп должны обязательно встретиться

На данный момент есть понимание того, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп должны обязательно встретиться. Их встреча должна быть хорошо подготовлена. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Есть понимание, что она должна состояться, и есть понимание, что она должна быть хорошо подготовлена. Это понимание двух президентов. Сейчас идет поэтапная реализация тех договоренностей, которые достигли и главы государства, и главы делегаций высокого уровня в Эр-Рияде», — раскрыл детали представитель Кремля.

Песков также добавил, что на данный момент времени нет каких-либо новых фактов о предстоящей встрече двух глав государств.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что подготовка к встрече Путина и Трампа находится на начальной стадии. Дипломат отметил, что главными вопросами готовящейся встречи, как и на переговорах делегаций в Саудовской Аравии, являются нормализация отношений между странами и поиск путей урегулирования «острых и потенциально весьма и весьма опасных ситуаций».