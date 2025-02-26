Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:21, 26 февраля 2025Мир

В Кремле раскрыли детали подготовки встречи Путина и Трампа

Песков: Есть понимание, что Путин и Трамп должны обязательно встретиться
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На данный момент есть понимание того, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп должны обязательно встретиться. Их встреча должна быть хорошо подготовлена. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Есть понимание, что она должна состояться, и есть понимание, что она должна быть хорошо подготовлена. Это понимание двух президентов. Сейчас идет поэтапная реализация тех договоренностей, которые достигли и главы государства, и главы делегаций высокого уровня в Эр-Рияде», — раскрыл детали представитель Кремля.

Песков также добавил, что на данный момент времени нет каких-либо новых фактов о предстоящей встрече двух глав государств.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что подготовка к встрече Путина и Трампа находится на начальной стадии. Дипломат отметил, что главными вопросами готовящейся встречи, как и на переговорах делегаций в Саудовской Аравии, являются нормализация отношений между странами и поиск путей урегулирования «острых и потенциально весьма и весьма опасных ситуаций».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России произошла одна из самых массированных атак ВСУ с начала года. Какие регионы попали под удар?

      В Петербурге неизвестные выбросили из автомобиля двух мужчин

      «Ростех» модернизировал «Оберег»

      В Кремле ответили на вопрос о планах Зеленского подписать с США сделку по металлам

      Рита Ора похвасталась фигурой в бикини в сауне

      Режиссер Кустурица захотел получить гражданство России

      Младшему брату российского бойца ММА отказали в отмене приговора за уличную драку

      В Горном Алтае прошли инклюзивные семейные соревнования

      Пенсионер попытался спасти курицу и застрял между стенами домов

      Арендаторы отвернулись от одного вида жилья в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше