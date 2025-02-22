В МИД раскрыли стадию подготовки к встрече Путина и Трампа

МИД: подготовка к встрече Путина и Трампа находится в начальной стадии

Подготовке к встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда находится на начальной стадии, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что главными вопросами готовящейся встречи, как и на переговорах делегаций в Саудовской Аравии, являются нормализации отношений между странами и поиск путей урегулирования «острых и потенциально весьма и весьма опасных ситуаций», среди которых Украина.

Ранее Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом, но для этого требуется тщательная подготовка. При этом президент России сказал, что недостаточно встретиться, чтобы «просто чай и кофе попить». Необходимо, чтобы обе стороны подготовили важные для Москвы и Вашингтона вопросы, в том числе на украинском треке. Таким образом можно будет найти приемлемые для обеих сторон решения.