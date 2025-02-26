Певица МакSим решила снять о себе фильм

Певица МакSим рассказала, что готовится к съемкам художественного фильма о ней

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, сообщила, что работает над созданием фильма, который будет основан на событиях из ее жизни. Об этом она рассказала в интервью «КП-Новосибирск».

Артистка заявила, что предстоящая картина станет еще одним способом рассказать о важных моментах, которые она раньше по тем или иным причинам не могла обсуждать.

«Мне поступило предложение снять фильм. Это будет художественная картина про меня. Я хочу постараться передать эмоционально какие-то моменты, о которых я раньше просто не могла рассказывать всем», — поведала Абросимова.

Марина также сообщила, что параллельно работает над второй книгой. Первое автобиографическое произведение «Это же я» певица опубликовала в 2016 году.

Ранее стало известно, что МакSим рассказала о многомиллионных потерях из-за алкоголизма.