Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:13, 26 февраля 2025Культура

Певица МакSим решила снять о себе фильм

Певица МакSим рассказала, что готовится к съемкам художественного фильма о ней
Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, сообщила, что работает над созданием фильма, который будет основан на событиях из ее жизни. Об этом она рассказала в интервью «КП-Новосибирск».

Артистка заявила, что предстоящая картина станет еще одним способом рассказать о важных моментах, которые она раньше по тем или иным причинам не могла обсуждать.

«Мне поступило предложение снять фильм. Это будет художественная картина про меня. Я хочу постараться передать эмоционально какие-то моменты, о которых я раньше просто не могла рассказывать всем», — поведала Абросимова.

Марина также сообщила, что параллельно работает над второй книгой. Первое автобиографическое произведение «Это же я» певица опубликовала в 2016 году.

Ранее стало известно, что МакSим рассказала о многомиллионных потерях из-за алкоголизма.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал условие успеха сделки с США по металлам

      Россиян призвали не бояться пшеничной муки

      Российская певица раскрыла идеальную для жизни в Москве сумму

      США потратили миллионы долларов на украинские соленья

      Зеленский рассказал о нежелании Украины становиться должником США

      Украинский куратор указал задержанному ФСБ цели для терактов в Ставрополе

      Зеленский заявил о нежелании возвращать США 10 центов

      Бывшая возлюбленная российского миллиардера показала лицо без макияжа

      Назвавшая Киркорова предателем Лолита ответила на его признание в любви

      После нападения двух хаски на мальчика в Сочи возбудили дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше