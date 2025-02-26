Под Москвой мужчина выбросил подаренный супруге Porsche на помойку

В Мытищах мужчина выбросил подаренный супруге автомобиль Porsche на помойку

В подмосковном городе Мытищи мужчина выбросил на помойку автомобиль Porsche, подаренный супруге. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

У жителя Подмосковья наступил сложный период в отношениях с женой. По словам знакомых, муж решил спасти семью красивым подарком — преподнести супруге машину. Накануне Дня всех влюбленных россиянин купил иномарку за 3 миллиона рублей.

Авто оказалось слегка битым после ДТП, поэтому изначально супруг думал все починить и вручить жене на 8 Марта. Однако не сдержался и решил дарить на 14 февраля вместе с обещанием оперативно отремонтировать машину.

Когда супруга увидела, в каком состоянии находится «презент», то восприняла все как издевку со стороны мужчины и не стала принимать авто.

Тогда муж выбросил автомобиль на помойку. Как рассказали друзья, что делать с подарком дальше, россиянин пока не знает.

Ранее неизвестные подожгли дорогие иномарки на охраняемой парковке в Екатеринбурге.