Похищение и расправу над женщиной в Челябинской области могли спланировать заранее

RT: Похищение и убийство Валеевой под Челябинском могли быть спланированы ранее

Похищение и расправа над Гульназ Валеевой в Челябинской области могли быть спланированы заранее. Об этом сообщает RT со ссылкой на сестру пострадавшей в своем Telegram-канале.

Сестра Валеевой рассказала, что за два дня до этого женщина написала, что депутат Андрей Брухаль испортил ее камеру наблюдения. В переписке пострадавшая назвала его «чебурашкой». Собеседница RT отметила, что ее сестра сама поехала и написала заявление на Брухаля.

Родственница потерпевшей сказала, что, видимо, они заранее готовились к расправе над ней. «Видеонаблюдение на своем участке Гульназ установила после того, как ей стали поступать угрозы со стороны Брухалей», — добавила женщина.

25 февраля в Челябинской области суд арестовал главу Рымникского сельского поселения Брединского района и местного депутата вместе с сыном за похищение местной жительницы и расправу над ней. Само преступление произошло 23 февраля.