Порошенко заявил об уничтоженном доверии США к Украине

Порошенко: Украина утратила доверие США, за это придется платить

Украина утратила доверие США, за что Киеву придется заплатить. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По его словам, голосование США и Израиля против украинской резолюции в ООН является «угрожающей ситуацией». Политик отметил, что из-за усилившихся разногласий между Киевом и Вашингтоном президент США Дональд Трамп будет стараться принимать решения без учета мнения Украины.

«Это сигнал потери доверия, которое уничтожили за последние месяцы. За потерю доверия придется платить. Если Соединенные Штаты проигнорируют вашу позицию, — это будет очень-очень-очень сложно», — сказал экс-президент.

Ранее Порошенко заявил, что конфликт между Евросоюзом и США, возникший на Мюнхенской конференции по безопасности, создал экзистенциальную угрозу для Украины. «Мы проснулись в другой реальности. Речь идет о выживании Украины», — отметил он.