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22:59, 26 февраля 2025Бывший СССР

Посол Украины заявил об исчерпанных возможностях для мобилизации

Боднар: Украинские власти практически исчерпали возможности для мобилизации
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинские власти практически исчерпали возможности для мобилизации, новобранцев планируется привлекать деньгами. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире радиостанции RMF FM.

«Мы не можем действовать лишь в рамках мобилизации, поскольку большинство людей, которым должна прийти повестка, были мобилизованы», — сказал дипломат.

Он отметил, что на Украине нет «необходимого количества людей, которых можно получить по мобилизации».

Ранее министр национального единства Украины Алексей Чернышев заявил, что находящиеся за границей украинцы смогут получить бронь от мобилизации с последующим трудоустройством на родине. Он уточнил, что получить бронь от мобилизации сможет любой украинец, если это предусмотрено в определенной сфере трудоустройства.

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