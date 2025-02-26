Появились подробности о бесследно исчезнувшей после учебы 17-летней россиянке

Исчезнувшая в Полевском студентка техникума пыталась перевести деньги с карты

В городе Полевской Свердловской области 17-летняя девушка, которая бесследно исчезла после учебы в техникуме, пыталась перевести кому-то деньги с банковской карты и блокировала в соцсетях некоторых знакомых. Такие подробности появились у регионального портала Е1.ru.

Один из друзей россиянки отметил, что в день пропажи она вела себя странно. По его информации, юная горожанка хотела перевести деньги с кредитной карты родителей, но у нее ничего не вышло, поскольку банк заблокировал операцию.

Подруга студентки отметила, что та наоборот была в хорошем настроении. «Мы говорили о девичьих вещах, ногти, реснички. А на следующий день она пропала», — поделилась девушка.

К поискам жительницы Полевского привлекли сотрудников полиции и волонтеров двух отрядов. Предположительно, девушка могла уехать в Екатеринбург. Родители надеются, что с ней все в порядке.

О ее исчезновении стало известно 24 февраля.