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05:45, 26 февраля 2025Мир

Президент Колумбии заявил о сдаче Украины из-за «глупости Зеленского»

Президент Колумбии Петро назвал соглашение по металлам глупостью Зеленского
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Соглашение Украины и США по разработке украинских редкоземельных металлов является «глупостью» Владимира Зеленского. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил президент Колумбии Густаво Петро.

«Глупость Зеленского в том, что он позволил собой манипулировать западным европейцам, которые не знают, куда они идут, то ли к Гитлеру, то ли в никуда. Глупость!», — высказался глава государства.

Он также назвал глупостью тот факт, что украинцы сражаются против «славянских братьев», чтобы в конечном итоге сдать свою страну американцам.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Украина отказалась от переговоров о мирном урегулировании конфликта с Россией. «К сожалению, Украина не согласилась, и они хотели двигаться вперед по-своему», — сказал он.

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