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12:19, 26 февраля 2025Силовые структуры

Пьяная россиянка напала с ножницами на знакомого

На Сахалине 44-летняя женщина напала с ножницами на собутыльника
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

На Сахалине 44-летняя местная жительница напала с ножницами на собутыльника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 3 февраля обвиняемая выпивала с двумя знакомыми в квартире дома на Школьной улице в городе Холмске. Она поссорилась с потерпевшим, взяла ножницы и трижды ударила его по шее и голове. Свидетельница остановила нападавшую и вызвала скорую помощь. Врачам удалось спасти раненого.

Возбуждено дело по части 3, статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Решается вопрос об аресте россиянки.

Ранее стало известно, что в Подмосковье задержан 36-летний иностранный гражданин, изрезавший свою жену из ревности.

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