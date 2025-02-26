Пьяная россиянка напала с ножницами на знакомого

На Сахалине 44-летняя женщина напала с ножницами на собутыльника

На Сахалине 44-летняя местная жительница напала с ножницами на собутыльника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 3 февраля обвиняемая выпивала с двумя знакомыми в квартире дома на Школьной улице в городе Холмске. Она поссорилась с потерпевшим, взяла ножницы и трижды ударила его по шее и голове. Свидетельница остановила нападавшую и вызвала скорую помощь. Врачам удалось спасти раненого.

Возбуждено дело по части 3, статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Решается вопрос об аресте россиянки.

Ранее стало известно, что в Подмосковье задержан 36-летний иностранный гражданин, изрезавший свою жену из ревности.