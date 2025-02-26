Раскрыта дата проведения заседания суда по УДО Михаила Ефремова

Mash: Заседание суда по УДО актера Михаила Ефремова состоится 24 марта

Начало событий в новости Актер Михаил Ефремов подал прошение об УДО

Заседание суда по условно-досрочному освобождению (УДО) отбывающего наказание за ДТП актера Михаила Ефремова состоится 24 марта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, соответствующие документы уже поступили в Алексеевский суд Белгородской области.

Информация о том, что Ефремов подал ходатайство об УДО, появилась в среду, 26 февраля.

Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.