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14:12, 26 февраля 2025Силовые структуры

Раскрыта дата проведения заседания суда по УДО Михаила Ефремова

Mash: Заседание суда по УДО актера Михаила Ефремова состоится 24 марта
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Актер Михаил Ефремов подал прошение об УДО

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Заседание суда по условно-досрочному освобождению (УДО) отбывающего наказание за ДТП актера Михаила Ефремова состоится 24 марта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, соответствующие документы уже поступили в Алексеевский суд Белгородской области.

Информация о том, что Ефремов подал ходатайство об УДО, появилась в среду, 26 февраля.

Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.

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