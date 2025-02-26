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13:59, 26 февраля 2025Силовые структуры

Актер Михаил Ефремов подал прошение об УДО

Актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Михаил Ефремов

Михаил Ефремов. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за ДТП, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, документы поступили в Алексеевский суд Белгородской области. Заседание пройдет 24 марта.

О скором освобождении актера из СИЗО сообщалось ранее, 20 февраля. Однако тогда информация не подтвердилась. Известно, что в случае условно-досрочного освобождения Ефремов получит работу — в колонии у него прошли пробы.

Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.

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