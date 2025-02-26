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17:22, 26 февраля 2025Забота о себе

Россиян призвали не бояться пшеничной муки

Врач Ахуньянова: Отказываться от муки без медицинских показаний не нужно
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Терапевт, диетолог Регина Ахуньянова рассказала, что пшеничную муку часто считают вредной. В своем Telegram-канале врач объяснила, что на самом деле исключать ее из рациона без медицинских показаний не нужно.

Врач заверила, что отказываться от пшеничной муки нужно только при целиакии — непереносимости белка злаков, диагностированной чувствительности к глютену и при нарушениях углеводного обмена, так как при инсулинорезистентности и диабете важно контролировать количество быстрых углеводов.

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Ахуньянова подчеркнула, что в остальных случаях исключение глютена из рациона не имеет смысла. Доктор подчеркнула, что нет никаких доказательств того, что пшеничная мука вредна для здорового человека. Более того, альтернативная мука не всегда полезнее: к примеру, рисовая имеет более высокий гликемический индекс, а миндальная и кокосовая содержат больше жиров.

«Если у вас нет медицинских показаний, не нужно бояться пшеничной муки», — призвала диетолог.

Ранее Ахуньянова предупредила, что пропуск завтрака при интервальном голодании может привести к застою желчи в желчном пузыре. Врач заявила, что регулярно наблюдает на УЗИ застойные явления в желчном пузыре у людей, которые ничего не едят до обеда.

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