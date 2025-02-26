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19:02, 26 февраля 2025Путешествия

Россиянам предложили летний отдых на островах дешевле 250 тысяч рублей на двоих

АТОР: Летом 2025 года отдых на Хайнане обойдется от 137 тысяч рублей на двоих
Алина Черненко

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российским туристам предложили летний отдых на зарубежных островах Азии, Европы и Америки дешевле 250 тысяч рублей на двоих. Списком поделились в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, летом 2025 года отдых продолжительностью 7-10 ночей на китайском острове Хайнань обойдется от 137 тысяч рублей на двоих, включая перелет. От 151 тысячи рублей придется отдать за поездку на остров Ко Чанг в Таиланде и от 153 тысяч рублей — на остров Фукок во Вьетнаме.

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Чуть дороже, от 182 тысяч рублей, стоит летний тур на индонезийский остров Бали. Тем временем за отдых на греческом Крите туристы заплатят от 200 тысяч рублей, на филиппинском Боракайе — от 218 тысяч рублей, а на Мальдивах — от 219,6 тысячи рублей.

До 250 тысяч рублей также получится отдохнуть на Кипре, Перхентианских островах в Малайзии, Сейшелах, острове Саадият в ОАЭ и на Кубе.

Ранее россиянам раскрыли стоимость экзотических туров на остров Мадагаскар в Индийском океане. Перелет с пересадкой рейсами авиакомпании Emirates на майские праздники стоит 145-155 тысяч рублей в обе стороны.

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