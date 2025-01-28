Россиянам раскрыли стоимость экзотических туров на остров в Индийском океане

АТОР: Билеты на Мадагаскар весной стоят 145-155 тысяч в обе стороны

Недельный тур на Мадагаскар весной обойдется почти в полмиллиона рублей на двоих. Стоимость экзотических путешествий раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным источника, перелет с пересадкой рейсами авиакомпании Emirates на майские праздники стоит 145-155 тысяч рублей в обе стороны. При этом есть более дешевые варианты, от 126 тысяч.

В АТОР подчеркнули, что цены на туры зависят от объема и продолжительности программы. Наземное обслуживание без авиабилетов обойдется туристам минимум в 450 тысяч рублей за неделю.

Премиальные варианты отдыха тоже существуют. Так, проживание в единственном люксовом отеле на Мадагаскаре, Miavana Time + Tide, стоит от 3,7 тысячи долларов (360 тысяч рублей) на человека в сутки.

Ранее сообщалось, что после введенных странами Запада санкций количество российских путешественников в Африке заметно возросло. Это произошло вопреки высокой стоимости таких поездок.

