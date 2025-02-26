Россиянин помешал пытавшемуся пройти за ним в метро мужчине и был избит

В Москве пассажира метро избил мужчина, пытавшийся пройти бесплатно

В Москве мужчину избил молодой человек, который пытался пройти бесплатно в метро. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 116 («Побои») УК РФ.

По данным ведомства, 20-летний местный житель в вестибюле станции «Хорошевская» напал на пассажира. Инцидент произошел из-за нежелания молодого человека оплатить проезд. Он пристроился за впереди идущим и проскочил турникет. Мужчина заметил это и сделал замечание, на что злоумышленник два раза ударил его кулаком по лицу.

Сообщение в полицию об этом поступило от дежурного по станции. Пострадавший обратился за медицинской помощью. Через несколько часов сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили личность и задержали подозреваемого не далеко от его дома.

Он доставлен в отдел полиции. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что в отношении избившего несовершеннолетнего россиянина возбудили уголовное дело.

