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15:55, 26 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин размещал посты в мессенджере и попал под статью об оправдании терроризма

В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в оправдании терроризма
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, обвиняемый в оправдании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 («Публичное оправдание и пропаганда терроризма») УК РФ.

По данным следствия, в июне 2024 года мужчина в открытом Telegram-канале размещал посты, оправдывающие и пропагандирующие терроризм. Его преступную деятельность выявили и пресекли сотрудники ФСБ.

Злоумышленник задержан, у него дома проведен обыск. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в России мужчина оправдывал преступления ВСУ в сети и попал под статью о теракте.

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