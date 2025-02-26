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07:16, 26 февраля 2025Силовые структуры

В России мужчина оправдывал преступления ВСУ в сети и попал под статью о теракте

В Хакасии сотрудники ФСБ задержали мужчину за оправдание преступлений ВСУ в сети
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

В Хакасии сотрудники ФСБ задержали мужчину, который оставлял в сети комментарии с оправданием преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным пресс-службы, злоумышленник является активистом запрещенного в России экстремистского движения. В 2023 году он неоднократно оставлял комментарии на украинском канале в Telegram, в которых положительно оценивал насилие ВСУ по отношению к россиянам и российским военнослужащим. Он также высказывался о необходимости истребления русскоязычного населения.

Предполагаемым преступником оказался этнический украинец 1994 года рождения, проживающий в Алтайском районе. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета») УК РФ.

Мужчина уже признал вину и оказывает содействие следствию.

Ранее в Ростовской области ФСБ задержала местного жителя, финансировавшего ВСУ. Против него возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

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