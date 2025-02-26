Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:41, 26 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина осудят за незаконную легализацию почти трех тысяч мигрантов

В Татарстане пройдет суд над мужчиной за незаконную легализацию 3 тыс. мигрантов
Варвара Митина (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Татарстане следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 57-летнего местного жителя, который незаконно легализовал почти три тысячи мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Его уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с 2022 по 2024 годы обвиняемый вместе с сообщником искал иностранцев для незаконной постановки их на миграционный учет. После этого злоумышленники получали от иностранных граждан вознаграждение в размере от трех до пяти тысяч рублей и заключали с ними фиктивные договоры на осуществление трудовой деятельности, а также аренду жилья. В реальности мигранты эту работу не выполняли и по адресам регистрации не проживали. Таким образом незаконно легализованы были почти три тысяч иностранцев.

Ранее полиция задержала 38-летнюю жительницу Петропавловска-Камчатского, которая подозревается в фиктивной регистрации свыше 150 иностранцев.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине опубликовали проект соглашения с США по недрам

      Вступившего в ВСУ украинского режиссера ликвидировали

      Части россиян пообещали аномальные морозы

      Семенович назвала себя невестой

      Сторонники Трампа захотели изменить конституцию США

      Селена Гомес объяснила причину экстремального похудения

      Стало известно о требованиях Зурабишвили эскалации с Россией с самого начала СВО

      Рынок смартфонов вырастет

      Россиянина осудят за незаконную легализацию почти трех тысяч мигрантов

      Похищение и расправу над женщиной в Челябинской области могли спланировать заранее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше