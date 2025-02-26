Россиянина осудят за незаконную легализацию почти трех тысяч мигрантов

В Татарстане пройдет суд над мужчиной за незаконную легализацию 3 тыс. мигрантов

В Татарстане следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 57-летнего местного жителя, который незаконно легализовал почти три тысячи мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Его уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с 2022 по 2024 годы обвиняемый вместе с сообщником искал иностранцев для незаконной постановки их на миграционный учет. После этого злоумышленники получали от иностранных граждан вознаграждение в размере от трех до пяти тысяч рублей и заключали с ними фиктивные договоры на осуществление трудовой деятельности, а также аренду жилья. В реальности мигранты эту работу не выполняли и по адресам регистрации не проживали. Таким образом незаконно легализованы были почти три тысяч иностранцев.

Ранее полиция задержала 38-летнюю жительницу Петропавловска-Камчатского, которая подозревается в фиктивной регистрации свыше 150 иностранцев.

