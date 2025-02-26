Россиянку задержали за фиктивную регистрацию свыше 150 иностранцев

Жительнице Камчатки грозит до пяти лет за фиктивную регистрацию 150 мигрантов

Сотрудники полиции задержали 38-летнюю жительницу Петропавловска-Камчатского, которая подозревается в фиктивной регистрации по месту пребывания свыше 150 иностранцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Камчатскому краю.

По данным ведомства, женщина в период с октября 2024 года по январь 2025-го за вознаграждение фиктивно прописала в своем жилище не менее 150 мигрантов. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 322.3 («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России») УК РФ.

Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В 2024 году задержанная уже привлекалась к ответственности за фиктивную регистрацию 197 иностранцев. Ей назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее в Москве выявили новые эпизоды в организовавшей незаконную миграцию ОПГ. Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ.