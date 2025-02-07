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15:12, 7 февраля 2025Силовые структуры

Следователи выявили новые эпизоды в организовавшей незаконную миграцию ОПГ

В Москве выявили новые эпизоды в организовавшей незаконную миграцию ОПГ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве выявили новые эпизоды в организовавшей незаконную миграцию ОПГ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ.

По данным следствия, фигуранты в мае 2023 года, обладая знаниями как функционируют государственные органы и имея связи с лицами, уполномоченными принимать решения о выдачи гражданства России, в целях личного обогащения создали организованную группу. Они искали граждан из ближнего зарубежья, желавших получить гражданство, но не имевших законных оснований. За денежное вознаграждение в размере от 250 до 500 тысяч рублей изготавливали подложные пластиковые паспорта Украины и фиктивные справки о регистрации на территории Донецкой Народной Республике (ДНР), что позволяло им в упрощенном порядке получить российский паспорт.

Их преступная деятельность была выявлена следователями СК и оперативных сотрудников ФСБ. В ходе расследования дела проведены обыски в Таганроге, где изъяты предметы и документы, указывающие на их причастность к преступлениям. Задержаны инспектор по вопросам миграции и бывший начальник того же отдела. Им предъявлено обвинение. Ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что легализовавшая более 150 мигрантов ОПГ пойдет под суд.

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