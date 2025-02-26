Российская стюардесса назвала любимое направление для полетов

Работающая в Emirates стюардесса из России назвала любимое направление для полетов. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ролике речь идет про Азию. Автор публикации объяснила, что в первую очередь роль играют пассажиры — в силу культурных особенностей азиаты кажутся ей очень скромными и неприхотливыми. Благодаря этому полеты проходят спокойно.

Кроме того, в азиатских странах бортпроводниц селят в новые пятизвездочные отели. А вот в европейских направлениях гостиницы часто с низким рейтингом. Кроме того, в Азии более демократичные цены: в большинстве стран хватает 20-30 долларов на день.

Также в сравнении с Африкой или некоторыми странами Европы в большинстве азиатских государств безопасно.

Ранее эта же стюардесса описала Индию фразой «грязь, трущобы и антисанитария». Бортпроводница поставила этой стране лишь один из десяти баллов.