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16:29, 26 февраля 2025Экономика

Росту цен в России предсказали ускорение

ЦБ: Годовая инфляция в РФ в первом квартале 2025-го ускорится до 10,6 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Годовая инфляция в первом квартале 2025 года ускорится с 9,5 до 10,6 процента. Таким предсказанием по росту цен поделилась пресс-служба Центрального банка России.

В комментарии к среднесрочному макроэкономическому обзору представители ЦБ отметили, что причиной пересмотра прогноза инфляции положительный разрыв выпуска, повышенные ожидания населения насчет роста цен, а также ожидания предприятий.

«В обновленном базовом прогнозе текущий рост цен в первом квартале 2025 года составит 10,2 процента с сезонной корректировкой в годовом выражении. В течение года прогнозируется его замедление (за исключением июля, что связано с запланированной индексацией платы за коммунальные услуги). К концу 2025 года текущие темпы роста цен снизятся до целевого уровня в 4 процента», — отметили в регуляторе.

Представители ЦБ также заявили, что для возвращения инфляции к обозначенной цели жесткую денежно-кредитную политику в России придется проводить дольше, чем ожидалось.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года так называемая инфляция для бедных выросла до 16 процентов. В то же время общий рост цен колеблется в районе десяти процентов.

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