Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:07, 26 февраля 2025Из жизни

«Самая сексуальная геймерша в мире» обвинила Илона Маска во лжи и вызвала на поединок

Daily Star: Геймерша Кира Каваи вызвала Илона Маска на поединок в Diablo
Никита Савин
Никита Савин

Фото: @keera.kawaii

27-летняя Кира Каваи из США, которую называют «самой сексуальной геймершей в мире», обвинила миллиардера Илона Маска во лжи и вызвала на поединок в игре Diablo. Об этом сообщает Daily Star.

Каваи прославилась на платформе Twitch, а сейчас проводит стримы на Fanvue. Девушку разозлила информация, что Маск, являющийся самым богатым человеком на планете, якобы преуспел еще и в онлайн-играх. «Илон управляет X, SpaceX и Tesla, и у него никогда не хватило бы времени достичь вершин в таких играх как Diablo», — заявила девушка.

Она отметила, что оттачивала мастерство долгие годы и знает, сколько на это нужно времени. Американка уверена, что с аккаунта Маска опыт «накручивают» специально нанятые профессиональные игроки. Особенно Каваи возмутило то, что защищать геймерские способности миллиардера стали его бывшие возлюбленные.

Материалы по теме:
Цукерберг и Маск готовятся к бою. Маск вспоминает восемь лет боли, Цукерберг нервирует жену и провоцирует соперника
Цукерберг и Маск готовятся к бою.Маск вспоминает восемь лет боли, Цукерберг нервирует жену и провоцирует соперника
7 августа 2023
Илон Маск помешался из-за женщины, напился в Москве и поругался с Гейтсом: самые интересные факты из его новой биографии
Илон Маск помешался из-за женщины, напился в Москве и поругался с Гейтсом:самые интересные факты из его новой биографии
16 сентября 2023
Измены и тайные дети. Маск попал в скандал. Когда он успел превратиться в героя-любовника и стать отцом Техно Механикуса?
Измены и тайные дети. Маск попал в скандал.Когда он успел превратиться в героя-любовника и стать отцом Техно Механикуса?
12 сентября 2023

В итоге девушка вызвала Маска на поединок на платформе Fanvue. «Я хочу сразиться с Илоном в Diablo и транслировать это на своем аккаунте в Fanvue. Большая часть моего контента — это я, играющая в бикини, так что ему будет на что отвлечься. Это мое секретное оружие, и я думаю, что легко побью его», — заявила Каваи.

Представители Fanvue сказали, что им понравилась идея стримерши, и ее поединок против Маска «должен состояться».

Ранее сообщалось, отец миллиардера Эррол Маск считает своего сына никудышным родителем. По его словам, Маск и его первая жена проводили с детьми слишком мало времени.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина за ночь пыталась ударить по России с помощью 128 беспилотников

      Некоторых россиян предупредили о риске лишиться пенсии

      «Самая сексуальная геймерша в мире» обвинила Илона Маска во лжи и вызвала на поединок

      Работодатели в России стали чаще удерживать сотрудников одним способом

      Во всех регионах Северного Кавказа объявили опасность атаки беспилотников

      В России устроившим бунт из-за рабских условий труда заключенным вынесли приговор

      В Германии рассказали о желающих вернуться в Россию компаниях

      Турции предложили восстановить Украину

      Москвичам предсказали март с невесенней погодой

      Названы главные ошибки в тренировках после 40 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше