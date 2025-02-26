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14:41, 26 февраля 2025Бывший СССР

Шмыгаль назвал сроки рассмотрения соглашения с США по ископаемым

Шмыгаль: Кабмин Украины рассмотрит 26 февраля соглашение с США по ископаемым
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Кабинет министров Украины рассмотрит 26 февраля окончательный вариант соглашения с США о правилах использования полезных ископаемых. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

«Фактически это предварительный договор, который предусматривает юридическое действие. Это будущее создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, где Украина и США на равных будут управлять этим фондом, наполнять его», — подчеркнул украинский премьер.

Шмыгаль назвал сроки рассмотрения кабмином Украины Соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины, предусматривающего правила создания межгосударственного фонда и перераспределения доходов. При этом чиновник подчеркнул, что Киев откажется подписывать соглашение с США по недрам без упоминания в тексте гарантий безопасности от Вашингтона.

Ранее бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков напомнил президенту страны Владимиру Зеленскому об обещании по ресурсам. Депутат указал, что в соответствии с законом 2021 года политик обещал перераспределять доходы от полезных ископаемых украинским детям.

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