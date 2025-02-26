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08:40, 26 февраля 2025Бывший СССР

В Раде напомнили Зеленскому об обещании по ресурсам

Разумков: Зеленский обещал распределить доходы от ресурсов украинским детям
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский до начала специальной военной операции (СВО) обещал распределить доходы от ресурсов украинским детям. Об этом заявил депутат и бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

«Я, наверное, пропустил, когда он выступал, наверное, [Зеленский] забыл сказать, что это не украинские дети, а американские будут от этого получать доходы», — подчеркнул политик.

Разумков напомнил об обещании Зеленского перераспределять доходы от полезных ископаемых украинским детям на фоне обсуждения сделки с США о недрах. Экс-спикер Рады подчеркнул, что по закону «Об экономическом паспорте» 2021 года при рождении украинцы должны были получать специальный документ, а на связанном с ним счете должны были накапливаться средства от рентных платежей за использование месторождений.

Ранее издание The Financial Times сообщило о возможной поездке Владимира Зеленского для подписания сделки с президентом США Дональдом Трампом. По словам украинских чиновников, соглашение было одобрено министрами юстиции, иностранных дел и экономики.

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