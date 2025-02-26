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12:15, 26 февраля 2025Путешествия

Собиравшиеся в Египет туристы застряли в аэропорту российского города на несколько часов

«Крыша ТурДома»: Россияне застряли в аэропорту Минвод из-за погодных условий
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал «Крыша ТурДома»

Собиравшиеся улететь в Шарм-эш-Шейх, Египет, туристы застряли в аэропорту российского города на несколько часов. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что россияне не могут улететь из Минвод, начиная с 15:00 вторника, 25 февраля, из-за погодных условий. При этом другие рейсы вылетают и прилетают без ограничений, отмечают пассажиры. Они предполагают, что пилот их самолета недостаточно опытный для взлета в таких погодных условиях.

Ранее пассажиры российской авиакомпании S7 Airlines застряли в аэропорту Читы на восемь часов из-за неисправности самолета. Нештатная ситуация произошла со следовавшим в Москву воздушным судном в пятницу, 21 февраля.

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