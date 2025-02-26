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20:03, 26 февраля 2025Мир

США не поддержали еще одну антироссийскую резолюцию

Постпред Платонов: США не стали соавторами антироссийской резолюции ВТО
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Robert Hradil / Stringer / Getty images

США не захотели быть соавторами антироссийской резолюции Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщил постпред России в ВТО Николай Платонов, его слова передает РИА Новости.

«Могу подтвердить. Важно отметить, что заявление было сделано в ходе проходящего сейчас в организации второго Обзора торговой политики Украины. Резолюция носит стандартный характер для определенной антироссийски настроенной группы участников, на которую приходится менее одной трети от суммарного числа членов ВТО», — отметил он.

По словам Платонова, примечательным является то, что США решили «не ассоциировать себя публично» со странами, настроенными против России.

24 февраля временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши призвала отозвать антироссийский проект резолюции Генассамблеи (ГА). Она подчеркнула, что американская сторона не может поддержать такой документ.

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