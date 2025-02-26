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16:42, 26 февраля 2025Мир

США заявили о невозможности дальнейшего субсидирования ряда союзников по НАТО

Госсекретарь Рубио: США больше не могут субсидировать ряд союзников по НАТО
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Freddie Everett / Us State / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

США больше не могут субсидировать ряд союзников по НАТО, которые не вкладывают достаточно средств в оборону. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Американский представитель указал, что некоторые члены альянса едва имеют вооруженные силы и на протяжении последних 40 лет вообще не тратили средства на оборонные нужды. Рубио подчеркнул, что речь идет о богатых странах Западной Европы.

«Страны тратят 1,5-1 процента от своих экономик. Мы попросту не может продолжать субсидировать это. Это нечестно и неустойчиво», — заключил он.

Ранее экс-генсек НАТО и бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен заявил, что Европа должна смириться с собственным одиночеством. Он дал совет Европе привыкать к одиночеству на фоне «враждебной» политики президента США Дональда Трампа в отношении НАТО. По мнению политика, непреклонность Европы в отношении обороны в мирное время сделала страны уязвимыми.

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