США заявили о невозможности дальнейшего субсидирования ряда союзников по НАТО

Госсекретарь Рубио: США больше не могут субсидировать ряд союзников по НАТО

США больше не могут субсидировать ряд союзников по НАТО, которые не вкладывают достаточно средств в оборону. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Американский представитель указал, что некоторые члены альянса едва имеют вооруженные силы и на протяжении последних 40 лет вообще не тратили средства на оборонные нужды. Рубио подчеркнул, что речь идет о богатых странах Западной Европы.

«Страны тратят 1,5-1 процента от своих экономик. Мы попросту не может продолжать субсидировать это. Это нечестно и неустойчиво», — заключил он.

Ранее экс-генсек НАТО и бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен заявил, что Европа должна смириться с собственным одиночеством. Он дал совет Европе привыкать к одиночеству на фоне «враждебной» политики президента США Дональда Трампа в отношении НАТО. По мнению политика, непреклонность Европы в отношении обороны в мирное время сделала страны уязвимыми.