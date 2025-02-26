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11:44, 26 февраля 2025Мир

Стало известно о подготовке ХАМАС к возобновлению боевых действий с Израилем

WSJ: ХАМАС готовится к возобновлению боевых действий с Израилем в Газе
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Радикальное палестинское движение ХАМАС перегруппировывает свои вооруженные силы для возможного возобновления боевых действий с Израилем в секторе Газа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам арабских чиновников, которые общаются с ХАМАС, вооруженное крыло группировки назначило новых командиров и начало составлять план размещения бойцов на случай возвращения к войне. Боевики начали ремонтировать свою сеть подземных туннелей и раздавать неопытным новобранцам листовки о том, как использовать оружие для ведения партизанской войны против Израиля.

Также, по словам источников, ХАМАС назначило бойцов для слежения за Газой в поисках шпионов и поручило отслеживать потенциальное проникновение сил Израиля. Отмечается, что израильские военные знают о перегруппировке ХАМАС. Они признают, что движение завербовало тысячи новых боевиков в ходе войны.

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По словам представителей арабской разведки, сторонники жесткой линии внутри группировки хотят остаться вооруженной силой, которая может оказывать влияние за кулисами и потенциально вернуться к борьбе с Израилем.

15 февраля стало известно, что россиянин Александр Труфанов и два израильтянина были освобождены после 500 дней плена в Газе. Труфанова, его мать, бабушку и невесту похитили 7 октября 2023 года.

В январе портал Ynet сообщил, что три израильские заложницы, освобожденные после нахождения в секторе Газа, получили на память пакеты «с подарками» от ХАМАС. Женщинам вручили «сертификаты об освобождении» и открытки с видами Газы.

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