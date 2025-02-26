Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:11, 26 февраля 2025Бывший СССР

Стало известно о подготовке Киевом провокаций в Запорожской области

Рогов: В Каменское Запорожской области перебросили представителей ГУР Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Киев перебросил представителей Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в село Каменское Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Режим Зеленского задумал очередную провокацию. В Каменское переброшено большое количество представителей ГУР и сил специальных операций ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. "Ленты.ру")», — рассказал он.

По словам политика, их появление связано с подготовкой провокаций на территории региона.

Ранее украинские дроны повредили энергообъекты в Запорожской области. Как рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, ВСУ ударили по трансформатору на электроподстанции в селе Басань Пологовского округа, а также попытались атаковать беспилотниками Васильевскую районную электросеть.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Почти 30 человек задержаны за драку с полицейскими в Подмосковье. Они пытались отбить задержанного земляка

      Трампа раскритиковали за новый фронт торговой войны с Китаем

      Минобороны заявило об огромных потерях ВСУ в Курской области

      Лавров ответил на вопрос о работе американских компаний в России

      Туристы с ребенком отправились в пещерный город России и заблудились

      На Украине рассказали о подготовке к визиту Зеленского в США

      Минобороны России заявило о нарушении логистики ВСУ в Курской области

      Россиянин помешал пытавшемуся пройти за ним в метро мужчине и был избит

      Россияне назвали самый романтичный жест

      В России заметили КамАЗ с шестиствольным орудием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше