Стало известно о подготовке Киевом провокаций в Запорожской области

Рогов: В Каменское Запорожской области перебросили представителей ГУР Украины

Киев перебросил представителей Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в село Каменское Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Режим Зеленского задумал очередную провокацию. В Каменское переброшено большое количество представителей ГУР и сил специальных операций ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. "Ленты.ру")», — рассказал он.

По словам политика, их появление связано с подготовкой провокаций на территории региона.

Ранее украинские дроны повредили энергообъекты в Запорожской области. Как рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, ВСУ ударили по трансформатору на электроподстанции в селе Басань Пологовского округа, а также попытались атаковать беспилотниками Васильевскую районную электросеть.