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14:32, 26 февраля 2025Силовые структуры

Суд приговорил российского военнослужащего к 5,5 года колонии за дезертирство

В Абакане военного осудили на 5,5 года колонии строгого режима за дезертирство
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

2-й Восточный окружной суд приговорил военнослужащего к 5,5 года колонии строгого режима за дезертирство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Его осудили по статье 338 («Дезертирство») УК РФ.

Как установил суд, 28 марта 2023 года мужчина был призван на военную службу по мобилизации. Чтобы уклониться от ее прохождения и не исполнять обязанности по ее несению, опасаясь за свою жизнь, он не явился из отпуска обратно. 28 октября 2024-го его обнаружили и доставили в военную комендатуру сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что двух российских военных осудили за групповое дезертирство в зоне СВО.

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