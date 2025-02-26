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21:25, 26 февраля 2025Мир

Сын Трампа заявил о необходимости поддерживать Россию

Трамп-младший: США должны поддерживать Россию, а не Украину
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pool / Reuters

Соединенные Штаты должны были поддерживать Россию, а не Украину. Об этом заявил Дональд Трамп-младший, сын президента США Дональда Трампа, в подкасте Triggered, доступном на платформе Spotify.

«Честно говоря, я не могу представить, что кто-то в здравом уме будет выбирать Украину в качестве союзника, когда есть Россия. США должны были отправлять оружие в РФ», — заявил Трамп-младший.

Он напомнил, что Россия обладает ядерным оружием и природными ресурсами, которые всем нужны. В свою очередь, у Украины есть «Чернобыль и собаки, устойчивые к радиации».

Ранее Трамп-младший заявил, что конфликт на Украине ничего не значит для американцев. «Давайте прекратим бессмысленные смерти и бесконечные расходы на войну, которая для нас ничего не значит», — написал он.

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